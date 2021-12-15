«Сыграли на результат». Сборная Беларуси разбила команду Латвии на молодёжном чемпионате мира

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею одержала третью победу в рамках первого дивизиона чемпионата мира. В непростом противостоянии были повержены сверстники из Латвии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружины давно конкурируют на международной арене. Вспомнить хотя бы дуэли минского и рижского «Динамо» в КХЛ. Непросто складываются отношения и у национальных сборных. В общем, это что ни на есть самые боевые соперники. Очередной виток противостояния остался за белорусами – 2:1. В первом периоде заброшенных шайб не было. Во втором отличился Спат. В третьем его старания поддержал Суворов. И лишь в конце матча латыши попытались вернуть интригу, поразив наши ворота. Но безуспешно. Белорусы выстояли. Подопечные Сергея Стася по-прежнему не знают поражений на нынешнем мире и теперь возглавляют таблицу единолично.

Илья Спат, игрок молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Был такой весь напряженный матч, немножечко мы подуспокоились, когда Суворов забил – повели 2:0. А потом буллит, обрезка в средней зоне, мы не должны, конечно, такие ошибки допускать. Но в целом нормально, выстояли. Молодчики все, поэтому и довольны.

Сергей Стась, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Мы сыграли на результат. Я не скажу, что она была идеальной, я так не скажу. Много было ошибок, брака. Некоторые позволяли себе то, что не должны позволять. Думаю, что это будет им уроком, они все прекрасно понимают. Думаю, на ошибках учимся, чтобы их не совершать. Хорошо эти ошибки в победном матче были, но в следующих, я думаю, их нужно убирать.