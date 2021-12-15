Белоруска Анна Сола – лучшая биатлонистка недели по версии IBU

Новости Беларуси. Белоруска Анна Сола стала лучшей спортсменкой недели по версии Международного союза биатлонистов по результатам этапа Кубка мира в Хохфильцене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, Анна Сола выиграла спринт на третьем этапе Кубка мира, опередив ближайшую преследовательницу почти на 47 секунд. А затем стала второй в гонке преследования.