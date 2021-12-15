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Белоруска Анна Сола – лучшая биатлонистка недели по версии IBU

15 декабря 2021 13:29
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Новости Беларуси. Белоруска Анна Сола стала лучшей спортсменкой недели по версии Международного союза биатлонистов по результатам этапа Кубка мира в Хохфильцене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белоруска Анна Сола – лучшая биатлонистка недели по версии IBU-1

Голосование проводилось в социальных сетях Международного союза биатлонистов. Наша стреляющая лыжница набрала 32 % голосов.  

Белоруска Анна Сола – лучшая биатлонистка недели по версии IBU-4

Напомним, Анна Сола выиграла спринт на третьем этапе Кубка мира, опередив ближайшую преследовательницу почти на 47 секунд. А затем стала второй в гонке преследования.  

# Биатлон # Анна Сола # Фотофакт

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