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Очередной матч НХЛ Егор Шарангович закончил с показателем полезности «+1»

15 декабря 2021 10:22
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Ночью на 15 декабря «Филадельфия» на домашнем льду разгромила «Нью-Джерси» со счетом 6:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В составе «дьяволов» сыграл белорусский форвард Егор Шарангович.  

Очередной матч НХЛ Егор Шарангович закончил с показателем полезности «+1»-1

Белорус провел на площадке 13 минут 51 секунду, нанес два броска по воротам, применил два силовых приема и закончил встречу с показателем полезности «+1». В 24 играх сезона Егор Шарангович набрал 9 очков.  

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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