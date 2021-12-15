Очередной матч НХЛ Егор Шарангович закончил с показателем полезности «+1»

Ночью на 15 декабря «Филадельфия» на домашнем льду разгромила «Нью-Джерси» со счетом 6:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В составе «дьяволов» сыграл белорусский форвард Егор Шарангович.

Белорус провел на площадке 13 минут 51 секунду, нанес два броска по воротам, применил два силовых приема и закончил встречу с показателем полезности «+1». В 24 играх сезона Егор Шарангович набрал 9 очков.