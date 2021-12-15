«Все стараются друг с другом конкурировать». В Минске проходит первенство Беларуси по теннису среди спортсменов до 12 и 14 лет

Новости Беларуси. В Минске проходит первенство Беларуси по теннису среди спортсменов до 12 и 14 лет. Юные атлеты соревнуются как в одиночном, так и в парных разрядах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В битве за ценные призы на кортах сошлись совсем еще молодые парни и девушки из всех регионов страны. Кто-то уже выступал на соревнованиях, а для кого-то этот опыт стал первым. Объединяет их всех огонь в глазах и желание побеждать. Тем более, что и ставки высоки: успех на данном турнире может подарить юным теннисистам билет в большое профессиональное спортивное будущее.

Артем Сергиевич, главный судья соревнований:

Уровень достаточно высокий. Есть, конечно, дети, которые очень сильно выделяются, но все равно все стараются друг с другом конкурировать, как-то заводить, чтобы добиться того успеха, на который они рассчитывают на данном турнире. Победители и призеры помимо призов получают возможность поехать от страны на зимний Кубок Европы. Это командные соревнования, в которых будут участвовать дети из различных стран Европы.