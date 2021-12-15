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«Все стараются друг с другом конкурировать». В Минске проходит первенство Беларуси по теннису среди спортсменов до 12 и 14 лет

15 декабря 2021 19:42
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Новости Беларуси. В Минске проходит первенство Беларуси по теннису среди спортсменов до 12 и 14 лет. Юные атлеты соревнуются как в одиночном, так и в парных разрядах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Все стараются друг с другом конкурировать». В Минске проходит первенство Беларуси по теннису среди спортсменов до 12 и 14 лет-1

В битве за ценные призы на кортах сошлись совсем еще молодые парни и девушки из всех регионов страны. Кто-то уже выступал на соревнованиях, а для кого-то этот опыт стал первым. Объединяет их всех огонь в глазах и желание побеждать. Тем более, что и ставки высоки: успех на данном турнире может подарить юным теннисистам билет в большое профессиональное спортивное будущее.

«Все стараются друг с другом конкурировать». В Минске проходит первенство Беларуси по теннису среди спортсменов до 12 и 14 лет-4

Артем Сергиевич, главный судья соревнований:
Уровень достаточно высокий. Есть, конечно, дети, которые очень сильно выделяются, но все равно все стараются друг с другом конкурировать, как-то заводить, чтобы добиться того успеха, на который они рассчитывают на данном турнире. Победители и призеры помимо призов получают возможность поехать от страны на зимний Кубок Европы. Это командные соревнования, в которых будут участвовать дети из различных стран Европы.

«Все стараются друг с другом конкурировать». В Минске проходит первенство Беларуси по теннису среди спортсменов до 12 и 14 лет-7

15 декабря участники определили полуфиналистов в парах и участников четвертьфиналов в одиночках. Соревнования продлятся до 19 декабря. А 20 декабря стартует республиканское первенство для теннисистов до 16 лет.

# Теннис # Артем Сергиевич # Фотофакт

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