Соперник был откровенно слаб. Самые яркие моменты игры российской сборной на ЧМ-2018

Далее был сыгран первый матч Чемпионата мира: хозяева турнира встретились с футболистами Саудовской Аравии. Россиянам, которых перед стартом нещадно критиковали на родине за невыразительную игру в товарищеских матчах, на этот раз удалось главное – быстрое взятие ворот. Уже на 12-й минуте первый гол Чемпионата мира провел Газинский.

Время шло, россияне с некоторыми перерывами продолжали атаковать, а вот саудиты выглядели откровенно блекло: ни скорости, ни точных передач. По такой игре голы в их ворота виделись лишь делом времени. Незадолго до перерыва отличился Черышев. А во втором тайме игровой всплеск у россиян наступил после замены Смолова на Дзюбу. Вышедший на замену форвард отличился буквально через две минуты. А в компенсированное время хозяева поля порадовали свох болельщиков еще двумя забитыми мячами: они на счету Черышева и Головина. Итог – 5:0 – победа сборной России. Ну а соперник был откровенно слаб.