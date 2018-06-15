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Соперник был откровенно слаб. Самые яркие моменты игры российской сборной на ЧМ-2018

15 июня 2018 06:54
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Новости России. 14 июня в Москве стартовал 21-й в истории Чемпионат мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперник был откровенно слаб. Самые яркие моменты игры российской сборной на ЧМ-2018-1

Соперник был откровенно слаб. Самые яркие моменты игры российской сборной на ЧМ-2018-3

Церемония открытия состоялась на стадионе «Лужники». В ней приняли участие звезда мировой сцены Робби Уильямс, российская оперная певица Аида Гарифулина, двукратный чемпион мира – бразилец Роналдо и талисман чемпионата – волк Забивака.

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Перед началом матча-открытия Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино поздравили всех любителей футбола с началом турнира.

Соперник был откровенно слаб. Самые яркие моменты игры российской сборной на ЧМ-2018-6

Соперник был откровенно слаб. Самые яркие моменты игры российской сборной на ЧМ-2018-8

Далее был сыгран первый матч Чемпионата мира: хозяева турнира встретились с футболистами Саудовской Аравии. Россиянам, которых перед стартом нещадно критиковали на родине за невыразительную игру в товарищеских матчах, на этот раз удалось главное – быстрое взятие ворот. Уже на 12-й минуте первый гол Чемпионата мира провел Газинский.

Соперник был откровенно слаб. Самые яркие моменты игры российской сборной на ЧМ-2018-11

Соперник был откровенно слаб. Самые яркие моменты игры российской сборной на ЧМ-2018-13

Время шло, россияне с некоторыми перерывами продолжали атаковать, а вот саудиты выглядели откровенно блекло: ни скорости, ни точных передач. По такой игре голы в их ворота виделись лишь делом времени. Незадолго до перерыва отличился Черышев. А во втором тайме игровой всплеск у россиян наступил после замены Смолова на Дзюбу. Вышедший на замену форвард отличился буквально через две минуты. А в компенсированное время хозяева поля порадовали свох болельщиков еще двумя забитыми мячами: они на счету Черышева и Головина. Итог – 5:0 – победа сборной России. Ну а соперник был откровенно слаб.

Соперник был откровенно слаб. Самые яркие моменты игры российской сборной на ЧМ-2018-16

Соперник был откровенно слаб. Самые яркие моменты игры российской сборной на ЧМ-2018-18

Соперник был откровенно слаб. Самые яркие моменты игры российской сборной на ЧМ-2018-20

# Чемпионат мира по футболу # Фотофакт

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