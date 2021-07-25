Олимпиада в Токио. Белорусский боксёр Дмитрий Асанов вышел в 1/8 финала

Новости Беларуси. Успешно стартовал на Играх в Токио наш боксер Дмитрий Асанов, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. «Не совсем ожидала, что получится, но надежда была». Анастасия Шкурдай вышла в финал Олимпиады

В матче 1/16 финала белорус в весовой категории до 63 килограммов встречался с представителем Иордании и победил единогласным решением судей – 29:28, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27. Сборная Китая лидирует в общем зачёте Олимпийских игр в Токио Матч 1/8 финала Асанов проведет 31 июля против бразильского боксера.