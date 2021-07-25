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Олимпиада в Токио. Белорусский боксёр Дмитрий Асанов вышел в 1/8 финала

25 июля 2021 13:26
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Новости Беларуси. Успешно стартовал на Играх в Токио наш боксер Дмитрий Асанов, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

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Олимпиада в Токио. Белорусский боксёр Дмитрий Асанов вышел в 1/8 финала-1

В матче 1/16 финала белорус в весовой категории до 63 килограммов встречался с представителем Иордании и победил единогласным решением судей – 29:28, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27.

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Матч 1/8 финала Асанов проведет 31 июля против бразильского боксера.

Олимпиада в Токио. Белорусский боксёр Дмитрий Асанов вышел в 1/8 финала-4

А вот теннисисты Илья Ивашко и Егор Герасимов в первом раунде парного разряда уступили новозеландскому тандему Маркус Даниэл – Майкл Венус – 3:6, 6:7 и выбыли из дальнейшей борьбы.

# Олимпиада 2020 # Дмитрий Асанов # Илья Ивашко # Егор Герасимов # Маркус Даниэл # Майкл Венус # Фотофакт

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