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В Беларуси будут развивать детский футбол по международным стандартам: новый проект запустили совместно с УЕФА

25 июня 2018 14:42
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Новости Беларуси. Белорусская федерация футбола, детские школы и УЕФА 25 июня запустили новый совместный проект, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Его цель – популяризация игры № 1, овладение самыми современными методиками при обучении и укрепление технической базы. Теперь 9-ти отобранным счастливчикам целый год предстоит работать под руководством международных экспертов и участвовать в различных теоретических и практических зарубежных семинарах. В роли экспертов выступят именитые представители УЕФА.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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