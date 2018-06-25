В Беларуси будут развивать детский футбол по международным стандартам: новый проект запустили совместно с УЕФА

Новости Беларуси. Белорусская федерация футбола, детские школы и УЕФА 25 июня запустили новый совместный проект, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Его цель – популяризация игры № 1, овладение самыми современными методиками при обучении и укрепление технической базы. Теперь 9-ти отобранным счастливчикам целый год предстоит работать под руководством международных экспертов и участвовать в различных теоретических и практических зарубежных семинарах. В роли экспертов выступят именитые представители УЕФА.