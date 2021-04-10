Сумели отыграться. Команда Президента Беларуси выиграла турнир среди любителей хоккея

Новости Беларуси. Красивый хоккей действительно состоялся. 10 апреля трибуны ликовали, накал страстей чувствовался буквально в каждом сантиметре «Олимпик Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Красивый хоккей действительно состоялся. 10 апреля трибуны ликовали, накал страстей чувствовался буквально в каждом сантиметре «Олимпик Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во второй финальной игре XIV Республиканских соревнований среди любительских команд сошлись команды Брестской области и Президента Беларуси. Чтобы добраться до финала, они преодолели долгий путь, и теперь каждый хотел стать обладателем великолепного золотого кубка. Понятное дело, что команда главы государства титулованная, но соперник тоже достался сильный.
«Я пришёл на спортивный праздник». В финале соревнований по хоккею среди любительских команд играют команды Президента и Брестской области
Именно брестчане открыли счет шайбам, и после завершения первого периода дружины уходили на перерыв со счетом 2:0 в пользу гостей. Однако перерыва хватило, чтобы хозяева площадки активизировались и начали мощный, атакующий хоккей. В течение 10 минут счет на табло изменился и стал 3:2 в их пользу. После шайбы посыпались как горох.
Болельщик на матче финальной серии любительского турнира по хоккею: «Получаем очень большой заряд энергии, позитива»
Итог встречи – 12:4. Команда Президента выиграла турнир и стала обладателем почетного трофея.