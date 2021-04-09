«Для них тоже это большой плюс». В ЧБ по хоккею на траве СДЮШОР «Минск» крупно уступил чемпиону

В Минске играли чемпион – хоккейный клуб «Минск» и его будущие сменщики – ребята из СДЮШОР «Минск». Разница в мастерстве была очевидной: уже к большому перерыву первая команда вела – 6:0, а после финального свистка на ее счету и вовсе было 11 голов. Стоит отметить, что четыре из них забил Дмитрий Трипуз. И все-таки крупно уступая, хоккеисты СДЮШОР не опустили клюшек и в буквальном смысле в конце встречи были вознаграждены – на последней минуте ворота соперника размочил Ян Вигель. В итоге – 11:1.

Дмитрий Трипуз, нападающий ХК «Минск»:

Скорее всего подрасслабилась. И парни все-таки свой гол забили, они заслужили его. Думаю, все по заслугам получилось. Молодые парни, я за них тоже играл. Хочу сказать, что многие подключаются, приходят к нам на тренировки. Для них тоже это большой плюс, и я уверен, что молодежь очень перспективная, поэтому через годика два мы вообще будем не с такими счетами их выигрывать. Доволен, так как давно не играл за первую команду, такой дебют – сразу четыре гола. Много игроков травмированных, так получилось, что в старте вышел. Доволен результатом. Думаю, тренер тоже доволен.