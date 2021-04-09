Стартовал 4-й тур ЧБ по футболу. Первый матч завершился победой явного аутсайдера

По традиции он будет растянут на три дня. Причем именно воскресенье, 11 апреля, получится самым играемым. В афише четыре противостояния.

Новости Беларуси. Матчем между «Энергетиком» и «Спутником» стартовал 4-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Что до дуэли 9 апреля, то фаворитский статус носили минчане. В их послужном списке полный комплект возможных исходов: победа, ничья и поражение.

А вот речицкие футболисты – явные аутсайдеры. Новичок высшей лиги не имел зачетных баллов. Но праздник наконец-то пришел на его улицу. «Спутник» не только смог впервые в чемпионате забить, но и даже победить. На 77-й минуте отличился Смит. Таким образом, речицкий клуб уходит с последнего места в таблице.