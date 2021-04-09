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Стартовал 4-й тур ЧБ по футболу. Первый матч завершился победой явного аутсайдера

09 апреля 2021 19:06
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Новости Беларуси. Матчем между «Энергетиком» и «Спутником» стартовал 4-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По традиции он будет растянут на три дня. Причем именно воскресенье, 11 апреля, получится самым играемым. В афише четыре противостояния.

Стартовал 4-й тур ЧБ по футболу. Первый матч завершился победой явного аутсайдера-1

Что до дуэли 9 апреля, то фаворитский статус носили минчане. В их послужном списке полный комплект возможных исходов: победа, ничья и поражение.

А вот речицкие футболисты – явные аутсайдеры. Новичок высшей лиги не имел зачетных баллов. Но праздник наконец-то пришел на его улицу. «Спутник» не только смог впервые в чемпионате забить, но и даже победить. На 77-й минуте отличился Смит. Таким образом, речицкий клуб уходит с последнего места в таблице.

Вот расписание оставшихся матчей.

Стартовал 4-й тур ЧБ по футболу. Первый матч завершился победой явного аутсайдера-4

Из особенностей тура можно отметить динамовское дерби, а также сражение соседей по турнирной таблице – «Славии» и «Витебска».

# Футбол Беларуси # Ариагнер Смит # Фотофакт

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