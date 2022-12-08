Футбол. Мужские юниорские сборные Беларуси узнали соперников по отборочному раунду чемпионата Европы

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по футболу, укомплектованная спортсменами до 17 лет, узнала своих оппонентов по элитному раунду чемпионата Европы 2022/2023. По итогам жеребьевки наши парни попали в первый квартет, где им предстоит сыграть против команд Сербии, Израиля и Боснии и Герцеговины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ранее состоялась и жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы 2023/2024, по итогам которой белорусы до 17 лет разместились в квартете номер 7. Их оппонентами станут сверстники из Казахстана, Шотландии и Турции. А коллектив футболистов до 19 лет попал в 8-ю группу, где сыграет против команд Литвы, Греции и Турции.

Накануне соперниц по вторым раундам чемпионатов Европы узнали и юниорские женские футбольные дружины. Наши девушки до 19 лет сыграют против Испании, Англии и Словении. А футболистки до 17 лет попали в группу с коллективами Испании, Дании и Сербии.