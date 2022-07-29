Илья Ивашко сразился с американцем на турнире по теннису в Атланте

Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко продолжает победное шествие по американским кортам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 29 июля он вышел в полуфинал на турнире в Атланте.

В четвертьфинальном матче наш теннисист обыграл 36-го в мировом топе американца Томми Пола. Итоговый счет поединка: 6:2, 3:6, 6:1 в пользу белоруса. За выход в титульное противостояние нашему спортсмену предстоит сыграть с победителем пары Де Минаур – Маннарино.