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Илья Ивашко сразился с американцем на турнире по теннису в Атланте

29 июля 2022 19:50
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Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко продолжает победное шествие по американским кортам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 29 июля он вышел в полуфинал на турнире в Атланте.

Илья Ивашко сразился с американцем на турнире по теннису в Атланте-1

В четвертьфинальном матче наш теннисист обыграл 36-го в мировом топе американца Томми Пола. Итоговый счет поединка: 6:2, 3:6, 6:1 в пользу белоруса. За выход в титульное противостояние нашему спортсмену предстоит сыграть с победителем пары Де Минаур – Маннарино.

# Теннис # Илья Ивашко # Фотофакт

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