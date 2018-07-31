Новости Беларуси. Белорусская сборная продолжает успешно выступать на Армейских международных играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, стрелок из Беларуси установил рекорд на «Снайперском рубеже».

В упражнении «Пирамида» пять мишеней на дистанциях от 150 до 500 метров из пяти разных положений он поразил за 59 секунд. Следом за ним в рейтинге расположились военнослужащие из Казахстана, Китая, Монголии и России. «Пирамида» – очередной отрезок индивидуального этапа. На выполнение упражнения отводится 3 минуты и пять патронов.

Галымжан Касымбеков, представитель команды (Казахстан):

Два года подряд данный конкурс Армейских международных игр проводился в Республике Казахстан. Таких существенных различий нет. Если взять организацию проведения соревнований, то я считаю, он на высоком должном уровне.

Эдгар Антонио Санчес, представитель команды (Венесуэла):

Я хочу сказать спасибо Беларуси за то, насколько хорошо подготовлен конкурс, несмотря на такое количество национальностей и культур, что здесь представлены. Вам удалось создать для всех комфортные условия не только для честной борьбы, но и для совместного обучения, коммуникации и обмена культурными ценностями и традициями. Особенно приятно, что конкурс проходит в Бресте, городе десантников. Наш лидер Уго Чавес тоже был десантником.