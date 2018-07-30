Кубок Беларуси по футболу 2018: итоги 1/16 финала

На этой стадии участники высшей лиги экзаменуют команды из дивизионов рангом ниже, не всегда удачно. Результаты воскресных матчей перед вами.

Новости Беларуси. Пока футбольный чемпионат Беларуси стоит на паузе, в дело вступили участники кубкового розыгрыша. 29 июля 2018 г. прошли заключительные матчи 1/16 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Беларуси по футболу – это именно тот турнир, где итоговые результаты могут вывести из равновесия коллективы высшей лиги и неслабо взбодрить болельщиков. После вылета команд из элиты – гродненского «Немана» и могилевского «Днепра» – противостояние «Энергетика-БГАТУ» и минского «Динамо» выглядело по крайней мере интересным. Тем более что дружина Гуренко – первая команда из высшей лиги, с которой играл «Энергетик».

Никита Капленко, полузащитник ФК «Динамо-Минск»:

Для нас каждый матч – это серьезное противостояние. Настраивались, конечно, на победу и знали, что команда будет биться. Все-таки ребята хотят доказать тоже, что они могут играть в футбол и любят это дело. Не смотря на то, что они во второй лиге – это ничего не значит. Настраивались на обычную игру, недооценки никакой не было.

Начальная стандартная притирка обеих команд длилась недолго. Первый гол уже на 13-й минуте забил полузащитник динамовцев Артем Соловей, который позже оформил дубль.

В первом тайме партнера по команде поддержал Александр Макась. Второй тайм запомнился еще четырьмя мячами в ворота номинальных хозяев. В итоге безответные 7:0 от «Динамо», а у «Энергетика-БГАТУ» 1/16 Кубка – лучшее достижение в истории команды.