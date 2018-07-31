Белорусские кинологи заняли первое место в «Дог-биатлоне»

Новости Беларуси. Белорусская сборная продолжает успешно выступать на Армейских международных играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, наши военные кинологи заняли первое место в «Дог-биатлоне». Индивидуальная гонка «Верный друг» прошла в российском Дмитрове. Первую ступень пьедестала команда из Беларуси разделила с представителями Китая, которые набрали такое же количество баллов.