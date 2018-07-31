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Белорусские кинологи заняли первое место в «Дог-биатлоне»

31 июля 2018 07:19
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Новости Беларуси. Белорусская сборная продолжает успешно выступать на Армейских международных играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские кинологи заняли первое место в «Дог-биатлоне»-1

Так, наши военные кинологи заняли первое место в «Дог-биатлоне». Индивидуальная гонка «Верный друг» прошла в российском Дмитрове. Первую ступень пьедестала команда из Беларуси разделила с представителями Китая, которые набрали такое же количество баллов.

Белорусские кинологи заняли первое место в «Дог-биатлоне»-4

На втором месте — российские военные, третье досталось египтянам. Всего белорусские военные принимают участие в 16 конкурсах из 28. Напомним, Армейские международные игры проходят с 28 июля по 11 августа на территории семи государств.

Белорусские кинологи заняли первое место в «Дог-биатлоне»-7

Белорусские кинологи заняли первое место в «Дог-биатлоне»-9

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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