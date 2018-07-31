Белорусские кинологи заняли первое место в «Дог-биатлоне»

Новости Беларуси. Белорусская сборная продолжает успешно выступать на Армейских международных играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусская сборная продолжает успешно выступать на Армейских международных играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, наши военные кинологи заняли первое место в «Дог-биатлоне». Индивидуальная гонка «Верный друг» прошла в российском Дмитрове. Первую ступень пьедестала команда из Беларуси разделила с представителями Китая, которые набрали такое же количество баллов.
На втором месте — российские военные, третье досталось египтянам. Всего белорусские военные принимают участие в 16 конкурсах из 28. Напомним, Армейские международные игры проходят с 28 июля по 11 августа на территории семи государств.