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Секрет победы на горячем льду. Как работает новый тренер молодёжки Дмитрий Кравченко

30 июля 2018 19:40
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Новости Беларуси. Воспитать элиту отечественного хоккея. Бывший наставник «Динамо – Молодечно» Дмитрий Кравченко назначен главным тренером молодежной сборной страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Секрет победы на горячем льду. Как работает новый тренер молодёжки Дмитрий Кравченко-1

Он уже приводил свою команду к званию чемпиона страны. Сейчас задача тренера – подготовить будущую смену взрослой хоккейной сборной и вывезти молодежку в лидирующую группу.

Подробнее – в видеоматериале

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Кравченко # Фотофакт

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