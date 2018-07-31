Ди Джей Шелтон стал игроком «Цмоки-Минск»

Новости Беларуси. Очередной новичок. Баскетбольный клуб «Цмоки -Минск» продолжает комплектовать состав к новому сезону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стан «Драконов» переходит форвард Ди Джей Шелтон. Американский баскетболист начинал свою карьеру в старшей школе Бейкерсфилда. Свой последний сезон баскетболист провел в польской лиге за «Доброва-Гурнична». З команду он сыграл 34 матча, в которых в среднем по 17 очков.

Ранее контракты с минчанами продлили белорусы Никита Мещаряков и Алексей Тростинецкий.