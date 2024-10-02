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Стрельба. 150 спортсменов определяют лучших на 4 этапе Кубка Беларуси

02 октября 2024 20:07
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В стартовый день четвертого этапа Кубка Беларуси по пулевой стрельбе сильнейших определяли женщины в двух упражнениях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стрельба. 150 спортсменов определяют лучших на 4 этапе Кубка Беларуси-2

Финал в стрельбе из пневматической винтовки оказался очень солидным по составу. Четырем мастерам спорта международного класса составляли конкуренцию столько же мастеров. Шансы были у всех. Девушки шли очень ровно. После каждого выстрела соперниц разделяли десятые балла. Более точной оказалась Мария Мартынова. Она с золотом.

Стрельба. 150 спортсменов определяют лучших на 4 этапе Кубка Беларуси-4

Мария Мартынова, победительница этапа Кубка Беларуси по пулевой стрельбе:
Результатом своим, можно сказать, довольна отчасти, в квалификационной программе могла показать лучший результат. Но имеем то, что имеем, делаем выводы, работаем над ошибками дальше. Финальная часть порадовала довольно хорошей конкуренцией, сильными результатами. Было приятно бороться с нашими девочками.

В стрельбе из пневматического пистолета не знала равных Любовь Яскевич. 3 октября в аналогичных дисциплинах разыграют награды мужчины. Отметим, что результаты на этом старте повлияют на участие в финале Кубка страны, который пройдет в декабре.

# Стрельба # Спортивные соревнования # Мария Мартынова

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