Стрельба. 150 спортсменов определяют лучших на 4 этапе Кубка Беларуси

В стартовый день четвертого этапа Кубка Беларуси по пулевой стрельбе сильнейших определяли женщины в двух упражнениях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финал в стрельбе из пневматической винтовки оказался очень солидным по составу. Четырем мастерам спорта международного класса составляли конкуренцию столько же мастеров. Шансы были у всех. Девушки шли очень ровно. После каждого выстрела соперниц разделяли десятые балла. Более точной оказалась Мария Мартынова. Она с золотом.

Мария Мартынова, победительница этапа Кубка Беларуси по пулевой стрельбе:

Результатом своим, можно сказать, довольна отчасти, в квалификационной программе могла показать лучший результат. Но имеем то, что имеем, делаем выводы, работаем над ошибками дальше. Финальная часть порадовала довольно хорошей конкуренцией, сильными результатами. Было приятно бороться с нашими девочками.

В стрельбе из пневматического пистолета не знала равных Любовь Яскевич. 3 октября в аналогичных дисциплинах разыграют награды мужчины. Отметим, что результаты на этом старте повлияют на участие в финале Кубка страны, который пройдет в декабре.