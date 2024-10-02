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Егор Герасимов завершил выступление на теннисном турнире категории тысяча в Шанхае

02 октября 2024 18:18
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Боролся изо всех сил, но проиграл. Егор Герасимов завершил выступление на теннисном турнире категории тысяча в Шанхае. Во второй круг белоруса не пустил японец Таро Даниэль, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Герасимов завершил выступление на теннисном турнире категории тысяча в Шанхае-1

В мировом рейтинге соперников разделяют без малого 200 позиций. Оттого удивительнее, что на корте была равная борьба. Наш земляк мало в чем уступал более мастеровитому азиату. Судьба первого сета решилась на тай-брейке. Его забрал Герасимов, 7:5. Нужно отметить, что и в дальнейшем при равных цифрах конкуренция в основном наблюдалась на подаче земляка. Оппонент реализовал два брейк-поинта из шести. У белоруса не было ни единой попытки. Тем не менее даже выход в основу мастерса большое достижение. Последний раз такое случалось в 2021 году.

# Теннис

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