Егор Герасимов завершил выступление на теннисном турнире категории тысяча в Шанхае

В мировом рейтинге соперников разделяют без малого 200 позиций. Оттого удивительнее, что на корте была равная борьба. Наш земляк мало в чем уступал более мастеровитому азиату. Судьба первого сета решилась на тай-брейке. Его забрал Герасимов, 7:5. Нужно отметить, что и в дальнейшем при равных цифрах конкуренция в основном наблюдалась на подаче земляка. Оппонент реализовал два брейк-поинта из шести. У белоруса не было ни единой попытки. Тем не менее даже выход в основу мастерса – большое достижение. Последний раз такое случалось в 2021 году.