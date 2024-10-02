Хоккей. Результаты матчей чемпионата Беларуси за 2 октября

В экстралиге состоялись четыре встречи. Особо выделить хочется две. В Жлобине силами мерились прошлогодние гранды, а в Молодечно текущий лидер принимал «Лиду», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Динамовцы в нынешнем сезоне впечатляют на старте. Они выдали потрясающий дебют, обыграв всех конкурентов. Причем виктории ковались в большинстве своем в основное время. По идее, нынешний оппонент доставить ощутимых проблем не должен был. «Лида» не самый топовый клуб. Дебютная шайба случилась на третьей минуте – повели подопечные Игоря Руфа.