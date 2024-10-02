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Хоккей. Результаты матчей чемпионата Беларуси за 2 октября

02 октября 2024 20:07
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В экстралиге состоялись четыре встречи. Особо выделить хочется две. В Жлобине силами мерились прошлогодние гранды, а в Молодечно текущий лидер принимал «Лиду», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Результаты матчей чемпионата Беларуси за 2 октября-1

Динамовцы в нынешнем сезоне впечатляют на старте. Они выдали потрясающий дебют, обыграв всех конкурентов. Причем виктории ковались в большинстве своем в основное время. По идее, нынешний оппонент доставить ощутимых проблем не должен был. «Лида» не самый топовый клуб. Дебютная шайба случилась на третьей минуте повели подопечные Игоря Руфа.

Хоккей. Результаты матчей чемпионата Беларуси за 2 октября-3

Экстралига продолжится 3 октября. В афише три матча.

# Хоккей Беларуси

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