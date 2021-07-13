Стоя на крыше автобуса. Футболисты сборной Италии показали главный трофей Евро-2020

Победители Евро-2020 – сборная Италии – проехали по улицам Рима с выигранным трофеем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Победители Евро-2020 – сборная Италии – проехали по улицам Рима с выигранным трофеем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Футболисты и главный тренер Роберто Манчини, стоя на крыше автобуса, приветствовали болельщиков, которые заполонили улицы столицы. Фанаты размахивали флагами, кричали и радовались победе любимой команды.
Перед поездкой сборная встретилась с президентом и премьер-министром страны. Игроки подарили главным лицам Италии футболку с 10-м номером.
Напомним, в финале Евро футболисты по пенальти обыграли сборную Англии – 3:2.
Последний раз такое было 53 года назад. Сборная Италии второй раз в истории выиграла ЧЕ по футболу. Подробнее здесь.