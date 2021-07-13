Стоя на крыше автобуса. Футболисты сборной Италии показали главный трофей Евро-2020

Перед поездкой сборная встретилась с президентом и премьер-министром страны. Игроки подарили главным лицам Италии футболку с 10-м номером.

Напомним, в финале Евро футболисты по пенальти обыграли сборную Англии – 3:2.

Последний раз такое было 53 года назад. Сборная Италии второй раз в истории выиграла ЧЕ по футболу. Подробнее здесь.