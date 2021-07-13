Прямой эфир

Стоя на крыше автобуса. Футболисты сборной Италии показали главный трофей Евро-2020

13 июля 2021 18:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Победители Евро-2020 – сборная Италии – проехали по улицам Рима с выигранным трофеем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стоя на крыше автобуса. Футболисты сборной Италии показали главный трофей Евро-2020-1

Футболисты и главный тренер Роберто Манчини, стоя на крыше автобуса, приветствовали болельщиков, которые заполонили улицы столицы. Фанаты размахивали флагами, кричали и радовались победе любимой команды.

Стоя на крыше автобуса. Футболисты сборной Италии показали главный трофей Евро-2020-4

Перед поездкой сборная встретилась с президентом и премьер-министром страны. Игроки подарили главным лицам Италии футболку с 10-м номером.

Напомним, в финале Евро футболисты по пенальти обыграли сборную Англии – 3:2.

Последний раз такое было 53 года назад. Сборная Италии второй раз в истории выиграла ЧЕ по футболу. Подробнее здесь.

# Футбол # Роберто Манчини # Серджо Маттарелла # Марио Драги # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Токио открылась олимпийская деревня с отдельным блоком для осмотра спортсменов на коронавирус
13 июля 2021 18:48

В Токио открылась олимпийская деревня с отдельным блоком для осмотра спортсменов на коронавирус

Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Будапеште. Ей предстоит играть с Панной Удварди
13 июля 2021 18:08

Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Будапеште. Ей предстоит играть с Панной Удварди

БАТЭ сыграет против «Славии». Результаты жеребьёвки 1/8 Кубка Беларуси
13 июля 2021 14:25

БАТЭ сыграет против «Славии». Результаты жеребьёвки 1/8 Кубка Беларуси