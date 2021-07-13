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Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Будапеште. Ей предстоит играть с Панной Удварди

13 июля 2021 18:08
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Новости Беларуси. Александра Саснович вышла в 1/8 финала представительного турнира в Будапеште, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят на грунтовых кортах в помещении.

Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Будапеште. Ей предстоит играть с Панной Удварди-1

13 июля в 1/16 финала белоруска встречалась с хозяйкой старта Тимеей Бабош. Первый сет наша спортсменка взяла с сухим счетом – 6:0. Саснович взяла 8 геймов подряд, после чего ее соперница отказалась от продолжения борьбы. Александре была засчитана техническая победа.

В следующем круге белоруска снова сыграет с представительницей Венгрии. Ею станет 204-я ракетка мира Панна Удварди.

# Теннис # Александра Саснович # Тимея Бабош # Панна Удварди # Фотофакт

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