Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Будапеште. Ей предстоит играть с Панной Удварди

Новости Беларуси. Александра Саснович вышла в 1/8 финала представительного турнира в Будапеште, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят на грунтовых кортах в помещении.

13 июля в 1/16 финала белоруска встречалась с хозяйкой старта Тимеей Бабош. Первый сет наша спортсменка взяла с сухим счетом – 6:0. Саснович взяла 8 геймов подряд, после чего ее соперница отказалась от продолжения борьбы. Александре была засчитана техническая победа.