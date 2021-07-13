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В Токио открылась олимпийская деревня с отдельным блоком для осмотра спортсменов на коронавирус

13 июля 2021 18:48
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Новости Японии. В столице Японии за 10 дней до Игр открылась олимпийская деревня. Комплекс находится в живописном месте. Он располагается на берегу Токийского залива, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Токио открылась олимпийская деревня с отдельным блоком для осмотра спортсменов на коронавирус-1

Уже скоро сюда начнут прибывать атлеты. Здесь будут проживать 18 тысяч спортсменов и представителей национальных команд. Чтобы не допустить распространения коронавируса, на территории деревни будет круглосуточно работать отдельный медицинский блок для осмотра атлетов с симптомами заражения.

В Токио открылась олимпийская деревня с отдельным блоком для осмотра спортсменов на коронавирус-4

Помимо этого олимпийцам придется ежедневно сдавать тест на инфицирование, а также носить защитные маски и соблюдать социальное дистанцирование.

Игры стартуют 23 июля.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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