БАТЭ сыграет против «Славии». Результаты жеребьёвки 1/8 Кубка Беларуси

Новости Беларуси. В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Известны все пары, которые выступят на этом турнире. Футболисты БАТЭ сыграют в гостях у мозырской «Славии» 7 или 8 августа.

Напомним, в решающем поединке прошлого розыгрыша борисовчане в пятый раз завоевали Кубок, победив «Ислочь» со счетом 2:1. Два трофея есть и у мозырской «Славии». Остальные пары 1/8 написаны ниже. И уже скоро белорусские команды вновь смогут сразиться за выход в четвертьфинал Кубка Беларуси.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Беларуси:

«Спутник» – «Днепр» (Д2)

«Слуцк» – «Динамо-Минск»

«Торпедо-БелАЗ» – «Локомотив» (Д2)

«Энергетик-БГУ» – «Неман»

«Динамо-Брест» – «Рух»

«Узда» (Д3)/«Шахтер» – «Гомель»

«Витебск» – «Арсенал» (Д2)

«Славия» – БАТЭ