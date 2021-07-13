БАТЭ сыграет против «Славии». Результаты жеребьёвки 1/8 Кубка Беларуси

Новости Беларуси. В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Известны все пары, которые выступят на этом турнире. Футболисты БАТЭ сыграют в гостях у мозырской «Славии» 7 или 8 августа.
Новости Беларуси. В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Известны все пары, которые выступят на этом турнире. Футболисты БАТЭ сыграют в гостях у мозырской «Славии» 7 или 8 августа.
Напомним, в решающем поединке прошлого розыгрыша борисовчане в пятый раз завоевали Кубок, победив «Ислочь» со счетом 2:1. Два трофея есть и у мозырской «Славии». Остальные пары 1/8 написаны ниже. И уже скоро белорусские команды вновь смогут сразиться за выход в четвертьфинал Кубка Беларуси.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Беларуси:
«Спутник» – «Днепр» (Д2)
«Слуцк» – «Динамо-Минск»
«Торпедо-БелАЗ» – «Локомотив» (Д2)
«Энергетик-БГУ» – «Неман»
«Динамо-Брест» – «Рух»
«Узда» (Д3)/«Шахтер» – «Гомель»
«Витебск» – «Арсенал» (Д2)
«Славия» – БАТЭ