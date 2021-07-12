Последний раз такое было 53 года назад. Сборная Италии второй раз в истории выиграла ЧЕ по футболу

Сборная Италии второй раз в своей истории выиграла чемпионат Европы по футболу. В финале она обыграла сборную Англии. Последний раз европейская вершина покорялась «Скуадра Адзурре» 53 года назад в 1968-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.