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Футбол. БАТЭ на выезде обыграл «Энергетик-БГУ» в чемпионате Беларуси

29 октября 2022 19:09
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по футболу вступает в свою решающую стадию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 29 октября матчем между «Энергетик-БГУ» и БАТЭ стартовал 28-й тур.  

Футбол. БАТЭ на выезде обыграл «Энергетик-БГУ» в чемпионате Беларуси-1

Викторию в важном противостоянии одержали борисовчане со счетом 2:0. В каждом из таймов было забито по мячу – на 36-й минуте отличился Орешкевич, а на 79-й Милич. Благодаря победе «желто-синие» приблизились к «студентам» на расстояние одного балла. Отметим, БАТЭ продолжает свою беспроигрышную серию, которая берет начало с конца августа. В 9 противостояниях на счету футболистов четыре победы и пять ничьих.  

Футбол. БАТЭ на выезде обыграл «Энергетик-БГУ» в чемпионате Беларуси-4

Полные результаты прошедших матчей на ваших экранах. «Динамо-Минск» лидировал со счетом 2:0, но не удержал преимущество. Также сегодня лидер высшей лиги солигорский «Шахтер» принимает мозырскую «Славию».  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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