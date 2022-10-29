Футбол. БАТЭ на выезде обыграл «Энергетик-БГУ» в чемпионате Беларуси

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по футболу вступает в свою решающую стадию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 29 октября матчем между «Энергетик-БГУ» и БАТЭ стартовал 28-й тур.
Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по футболу вступает в свою решающую стадию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 29 октября матчем между «Энергетик-БГУ» и БАТЭ стартовал 28-й тур.
Викторию в важном противостоянии одержали борисовчане со счетом 2:0. В каждом из таймов было забито по мячу – на 36-й минуте отличился Орешкевич, а на 79-й Милич. Благодаря победе «желто-синие» приблизились к «студентам» на расстояние одного балла. Отметим, БАТЭ продолжает свою беспроигрышную серию, которая берет начало с конца августа. В 9 противостояниях на счету футболистов четыре победы и пять ничьих.
Полные результаты прошедших матчей на ваших экранах. «Динамо-Минск» лидировал со счетом 2:0, но не удержал преимущество. Также сегодня лидер высшей лиги солигорский «Шахтер» принимает мозырскую «Славию».