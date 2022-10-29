Футбол. БАТЭ на выезде обыграл «Энергетик-БГУ» в чемпионате Беларуси

Викторию в важном противостоянии одержали борисовчане со счетом 2:0. В каждом из таймов было забито по мячу – на 36-й минуте отличился Орешкевич, а на 79-й Милич. Благодаря победе «желто-синие» приблизились к «студентам» на расстояние одного балла. Отметим, БАТЭ продолжает свою беспроигрышную серию, которая берет начало с конца августа. В 9 противостояниях на счету футболистов четыре победы и пять ничьих.