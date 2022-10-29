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Волейбол. «Минчанка» уступила «Енисею» в Кубке России

29 октября 2022 19:12
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Волейбольная «Минчанка» потерпела второе поражение кряду в полуфинальном раунде Кубка России со счетом 0:3. В этот раз наши девушки не смогли обыграть «Енисей», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. «Минчанка» уступила «Енисею» в Кубке России-1

Старт для белорусок сложился удачно. Они уверенно взяли первый сет. Однако дальше в упорной борьбе отдали три партии подряд. Итоговый счет – 25:12, 23:25, 22:25, 16:25. Отметим, столичные волейболистки потеряли все шансы на выход в «Финал четырех». Завтра, 30 октября, они встретятся с казанским «Динамо» в заключительном полуфинальном туре. Начало поединка в 12:00.

# Волейбол # Фотофакт

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