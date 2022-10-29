Минское «Динамо» обыграло «Витязь» в матче КХЛ

Минское «Динамо» продолжает свою выездную серию. 29 октября «зубры» встречались с «Витязем», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минчане в последнее время редко радуют болельщиков победами. Из-за чего они значительно опустились в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Вудкрофта балансируют на границе зоны плей-офф, поэтому сейчас важен каждый балл. Счет в матче открыли «богатыри» в первом периоде. Наши парни сравняли уже во втором.