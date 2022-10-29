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Минское «Динамо» обыграло «Витязь» в матче КХЛ

29 октября 2022 19:06
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Минское «Динамо» продолжает свою выездную серию. 29 октября «зубры» встречались с «Витязем», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» обыграло «Витязь» в матче КХЛ-1

Минчане в последнее время редко радуют болельщиков победами. Из-за чего они значительно опустились в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Вудкрофта балансируют на границе зоны плей-офф, поэтому сейчас важен каждый балл. Счет в матче открыли «богатыри» в первом периоде. Наши парни сравняли уже во втором.

Итоговые цифры матча – 2:1. Дальше в расписании минчан поединок против ярославского «Локомотива» 31 октября.

# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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