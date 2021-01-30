Стоит ли белорусам ждать медалей? Этап Кубка мира по фристайлу проходит в «Раубичах»

Как обстоят дела у лыжных акробатов и стоит ли белорусам ждать сегодня медалей? Эти вопросы адресуем Наталье Федорцовой. Она вышла на прямую связь со студией.

Наталья Федорцова, корреспондент:

На ближайшие дни так выглядит чистая зона. Для того чтобы сюда попасть, надо было сдать тест на коронавирус. Сделано это для максимальной безопасности и сохранения здоровья спортсменов.

«Раубичи» в который раз доказывают, что способны принимать соревнования самого высокого уровня. Сейчас начинается мужская квалификация, техника только привела склон в порядок. Лучшие спортсмены из 11 стран будут отбираться для того, чтобы принять участие в финале. Девушки, в том числе и наши, уже отпрыгались, их мы увидим в финале. Наше представительство очень богато: ну, это Беларусь, это фристайл – можно сказать, национальный вид спорта.

Следим среди девчонок, конечно же, за Аллой Цупер, за Анной Гуськовой – это наши лидеры. Но, к сожалению, пока в классификации этапов Кубка мира, в рейтинге они находятся не так высоко. Лучше, конечно, Анна Гуськова, она находится на 10 месте. Следом за ней располагается Алла Цупер, она 11-я.

Тренер нацкоманды по фристайлу: мобилизировались, адаптировались под эти условия и выступаем по факту