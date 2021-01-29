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Минское «Динамо» дома уступило московскому ЦСКА

29 января 2021 21:15
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» сыграло с московским ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» дома уступило московскому ЦСКА-1

«Армейцы» приехали на «Минск-Арену» в ранге пока единственной команды Запада, обеспечившей себе место в плей-офф. Однако два последних поединка ЦСКА проиграл и явно не собирался терпеть третью неудачу подряд.

В этом сезоне команды уже встречались. Два раза выигрывали москвичи, однажды победили «зубры». К сожалению, восстановить паритет в личных встречах не получилось. Минчане потерпели на своем льду второе поражение подряд – 2:4.

Минское «Динамо» дома уступило московскому ЦСКА-4

Заключительный матч домашней серии минчане сыграют 31 января против подольского «Витязя».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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