Тренер нацкоманды по фристайлу: мобилизировались, адаптировались под эти условия и выступаем по факту

Новости Беларуси. Меньше суток остается до начала этапа Кубка мира по фристайлу, который состоится в субботу, 30 января, в Раубичах. В один день у спортсменов пройдут квалификация и розыгрыш наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди участников акробаты из 11 стран. Белорусскую команду представят те же атлеты, что и на трех предыдущих этапах Кубка мира (в их числе Анна Гуськова, Алла Цупер, Павел Дик и другие). Кроме того, тренерский штаб отмечает, что на домашнем этапе к основе присоединятся и три юниора. Команда уже провела на склоне несколько тренировок, а днем 29 января у организаторов были последние приготовления к старту.

За прошедшие этапы Кубка мира у белорусов пока одна медаль. Алла Цупер стала серебряным призером на соревнованиях в Ярославле. К подиуму близка и мужская часть коллектива: лучший из наших – Максим Густик – в мировой классификации находится на четвертой позиции.

Михаил Курлович, тренер национальной команды по фристайлу:

Важно понимать, что команда молодая, тот же самый Макар, тот же самый Игорь Дробенков, Слава Тимерцев. Ребята первый год выступают с тройными сальто и здорово, что они заходят в финалы – это очень хороший показатель, показатель их готовности. Безусловно, также мы верим и ждем результатов от более опытных спортсменов, поэтому будем стараться подниматься как можно выше.

Надо учитывать специфику этого сезона: каждые соревнования кардинально отличаются от предыдущих из-за погодных условий. Это вносит очень серьезные коррективы, так как кто-то готов выполнять свою программу, на кого-то недостаток опыта пока влияет и приходится идти в сторону снижения коэффициента, но расчет на стабильность – такой сезон. Мы мобилизировались, адаптировались под эти условия и выступаем по факту – приехали, посмотрели, увидели готовность, кто готов бороться на этом склоне, безусловно, делаем максимум. Если видим, что спортсмен не справляется, никакой форсации, мы делаем рациональный выбор в пользу уверенного выступления.