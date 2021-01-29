Муж Надежды Скардино выиграл спринт на ЧЕ по биатлону, белоруска Елена Кручинкина вошла в топ-10

Новости Беларуси. В польском городе Душники-Здруй продолжается чемпионат Европы по биатлону. 29 января в программе состязаний значились две спринтерские гонки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В польском городе Душники-Здруй продолжается чемпионат Европы по биатлону. 29 января в программе состязаний значились две спринтерские гонки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лучшей среди женщин стала Байба Бендика. Лидер латвийской команды допустила один промах на стойке, но это не помешало ей опередить отстрелявших чисто Каролин Эрдаль из Норвегии и россиянку Анастасию Шевченко. Представительница Беларуси Ирина Кручинкина также ошиблась один раз и показала девятое время.
В мужском спринте не было равных швейцарцу Мартину Ягеру – мужу нашей Надежды Скардино. Серебро завоевал Карим Халили из России, бронза на счету немца Йоханнеса Кюна. Лучшим из белорусов стал Роман Елетнов – с двумя промахами он 19-й, Егор Казаринов – 45-й, Илья Авсеенко – 47-й.