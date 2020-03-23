Степан Фальковский: другие команды, может быть, не тренируются – мы будем готовы больше

Новости Беларуси. Белорусские хоккеисты, несмотря на отмену чемпионата мира в Цюрихе и Лозанне, продолжают тренироваться, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В апреле у команды было запланировано восемь товарищеских игр, из которых предварительно состоятся лишь две. Михаил Захаров держит своих подопечных в тонусе, чтобы достойно выступить в олимпийской квалификации в августе. Белорусская сборная собралась на кэмп перед ЧМ-2020, а его отменили. Но мы всё равно подводим итоги По правилам Международной федерации хоккея команде для подготовки к олимпийской квалификации дается всего семь дней, поэтому можно сказать, что главком сборной готовит сани летом.

Степан Фальковский, игрок сборной Беларуси по хоккею:

Я первый раз тренируюсь сегодня. Прилетел два дня назад. Отлично, что мы тренируемся. Другие команды, может быть, не тренируются – мы будем готовы больше. Еще есть время.

Андрей Белевич, игрок сборной Беларуси по хоккею:

Да, это по сути был мой первый реальный шанс поехать на взрослый чемпионат мира, до этого молодежки только были. Конечно, осадок есть.