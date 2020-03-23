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Степан Фальковский: другие команды, может быть, не тренируются – мы будем готовы больше

23 марта 2020 17:57
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Новости Беларуси. Белорусские хоккеисты, несмотря на отмену чемпионата мира в Цюрихе и Лозанне, продолжают тренироваться, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Степан Фальковский: другие команды, может быть, не тренируются – мы будем готовы больше-1

В апреле у команды было запланировано восемь товарищеских игр, из которых предварительно состоятся лишь две. Михаил Захаров держит своих подопечных в тонусе, чтобы достойно выступить в олимпийской квалификации в августе.

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По правилам Международной федерации хоккея команде для подготовки к олимпийской квалификации дается всего семь дней, поэтому можно сказать, что главком сборной готовит сани летом.

Степан Фальковский: другие команды, может быть, не тренируются – мы будем готовы больше-4

Михаил Захаров: готовимся к олимпийской квалификации, потому что все-таки это большое время без игровой практики

По сравнению с прошлым понедельником ростер команды пополнился. Приехали вратарь «Северстали» Константин Шостак и защитник «Аллен Американс» Степан Фальковский.

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А вот для Никиты Комарова сбор завершен: во время одной из тренировок спортсмен получил травму и был отправлен восстанавливаться домой.

Степан Фальковский: другие команды, может быть, не тренируются – мы будем готовы больше-7

Степан Фальковский, игрок сборной Беларуси по хоккею:
Я первый раз тренируюсь сегодня. Прилетел два дня назад. Отлично, что мы тренируемся. Другие команды, может быть, не тренируются – мы будем готовы больше. Еще есть время.

Степан Фальковский: другие команды, может быть, не тренируются – мы будем готовы больше-10

Андрей Белевич, игрок сборной Беларуси по хоккею:
Да, это по сути был мой первый реальный шанс поехать на взрослый чемпионат мира, до этого молодежки только были. Конечно, осадок есть.

Степан Фальковский: другие команды, может быть, не тренируются – мы будем готовы больше-13

Напомним, наша команда в августе сыграет в группе D в Словакии, где за единственную путевку в Пекин-2022 ей предстоит сразиться с хозяевами, а также сборными Австрии и Польши.

# Хоккей Беларуси # Степан Фальковский # Андрей Белевич # Фотофакт

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