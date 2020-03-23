Прямой эфир

Тренер «Нёмана» о шестом матче плей-оффа с «Шахтёром»: ребята вышли как на последний бой

23 марта 2020 15:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею состоялся шестой матч полуфинальной серии между «Шахтером» и «Неманом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тренер «Нёмана» о шестом матче плей-оффа с «Шахтёром»: ребята вышли как на последний бой-1

В случае успеха в этой игре «горняки» вышли бы в финал турнира. Однако произошло иначе. Хозяева льда (игра проходила в Солигорске) открыли счет – на шестой минуте большинство реализовал Крикуненко. Еще в первом периоде гости отыгрались, отличился Александр Малявко. А вот следующую шайбу зрители увидели только в овертайме. Победу «Неману» принес бросок Хилтунена.

2:1 в пользу гродненского клуба в матче, а вот в серии счет теперь равный, 3:3. Седьмая игра пройдет в Гродно.

Тренер «Нёмана» о шестом матче плей-оффа с «Шахтёром»: ребята вышли как на последний бой-4

Сергей Пушков, главный тренер ХК «Неман»:
Вы видели, как команды сражались с первой до последней минуты. Особенно тяжелый для нас выдался первый период, очень было много удалений. Наверное, неоправданных удалений.

Ребята вышли как на последний бой. Они прекрасно понимали, что не было права на ошибку в сегодняшнем матче, потому что завтра бы уже ничего не было.

Я считаю, что они сегодня очень хорошо подготовились. Бились за каждую шайбу, не проигрывали единоборство. За их старания они сегодня добились очень важной победы. Командной победы.

# Хоккей Беларуси # Сергей Пушков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Илья Казнадей о шестом матче полуфинала: бездарно сыграли в большинстве, а «Неман» свое реализовал
23 марта 2020 08:14

Илья Казнадей о шестом матче полуфинала: бездарно сыграли в большинстве, а «Неман» свое реализовал

«Какая бы ни была уставшая, косая, хромая, обед по расписанию». Узнали больше о белорусских самбистках, которые получили звание ЗМС
22 марта 2020 20:57

«Какая бы ни была уставшая, косая, хромая, обед по расписанию». Узнали больше о белорусских самбистках, которые получили звание ЗМС

Белорусская сборная собралась на кэмп перед ЧМ-2020, а его отменили. Но мы всё равно подводим итоги
22 марта 2020 20:07

Белорусская сборная собралась на кэмп перед ЧМ-2020, а его отменили. Но мы всё равно подводим итоги