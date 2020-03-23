Илья Казнадей о шестом матче полуфинала: бездарно сыграли в большинстве, а «Неман» свое реализовал

Новости Беларуси. Защитник «горняков» объяснил, почему серия дошла до семи игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Бездарно использовали время, когда было численное преимущество»
Илья Казнадей, защитник солигорского «Шахтера»:
Вчера «Неману» ни в чем не уступали. Считаю, что большую часть матча владели инициативой, но не реализовали много большинства. Бездарно использовали время, когда было численное преимущество. В свою очередь, «Неман» в овертайме реализовал лишнего.
Наталья Федорцова, корреспондент:
«Шахтер» никогда не испытывал проблем с большинством, что вчера не получилось?
Илья Казнадей:
Может быть, не было достаточной агрессии на ворота. Нужно было больше бросать: не чисто влетит, так хоть просто закопается.
Наталья Федорцова:
Но в первом и начале второго периодов можно было дать результат?
Илья Казнадей:
В первом – да. У нас было очень много большинства, в тот момент и нужно было забивать.
«Ничего не мешало, на лёд выходили уверенно»
Наталья Федорцова:
Может быть, помешала нервозность, все-таки последний шаг?
Илья Казнадей:
Ничего не мешало, на лед выходили уверенно.
Наталья Федорцова:
Не обидно, что соперник выигрывает, но еле-еле, а вы побеждаете со счетом 4:0, 3:0?
Илья Казнадей:
Обидно. Хорошо было бы сейчас выиграть и сделать счет 4:2, а так придется ехать в Гродно.
Наталья Федорцова:
Счет 3:3, можно сказать, что серия равная?
Илья Казнадей:
Ну, если 3:3 – значит, равная.
«Сыграть агрессивнее, физически превосходить соперника и всё придёт»
Наталья Федорцова:
В чем еще, кроме реализации большинства, нужно добавить?
Илья Казнадей:
Сыграть агрессивнее, физически превосходить соперника и все придет.
Наталья Федорцова:
Это поражение не подкосит?
Илья Казнадей:
Да никого оно не подкосит. Поедем в Гродно, и все будет видно в седьмом матче.