Илья Казнадей о шестом матче полуфинала: бездарно сыграли в большинстве, а «Неман» свое реализовал

Илья Казнадей, защитник солигорского «Шахтера»: Вчера «Неману» ни в чем не уступали. Считаю, что большую часть матча владели инициативой, но не реализовали много большинства. Бездарно использовали время, когда было численное преимущество. В свою очередь, «Неман» в овертайме реализовал лишнего.

Новости Беларуси. Защитник «горняков» объяснил, почему серия дошла до семи игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наталья Федорцова, корреспондент:

«Шахтер» никогда не испытывал проблем с большинством, что вчера не получилось?

Илья Казнадей:

Может быть, не было достаточной агрессии на ворота. Нужно было больше бросать: не чисто влетит, так хоть просто закопается.

Наталья Федорцова:

Но в первом и начале второго периодов можно было дать результат?

Илья Казнадей:

В первом – да. У нас было очень много большинства, в тот момент и нужно было забивать.

«Ничего не мешало, на лёд выходили уверенно»

Наталья Федорцова:

Может быть, помешала нервозность, все-таки последний шаг?

Илья Казнадей:

Ничего не мешало, на лед выходили уверенно.

Наталья Федорцова:

Не обидно, что соперник выигрывает, но еле-еле, а вы побеждаете со счетом 4:0, 3:0?

Илья Казнадей:

Обидно. Хорошо было бы сейчас выиграть и сделать счет 4:2, а так придется ехать в Гродно.

Наталья Федорцова:

Счет 3:3, можно сказать, что серия равная?

Илья Казнадей:

Ну, если 3:3 – значит, равная.

«Сыграть агрессивнее, физически превосходить соперника и всё придёт»

Наталья Федорцова:

В чем еще, кроме реализации большинства, нужно добавить?

Илья Казнадей:

Сыграть агрессивнее, физически превосходить соперника и все придет.

Наталья Федорцова:

Это поражение не подкосит?

Илья Казнадей:

Да никого оно не подкосит. Поедем в Гродно, и все будет видно в седьмом матче.