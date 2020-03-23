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Илья Казнадей о шестом матче полуфинала: бездарно сыграли в большинстве, а «Неман» свое реализовал

23 марта 2020 08:14
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Новости Беларуси. Защитник «горняков» объяснил, почему серия дошла до семи игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Бездарно использовали время, когда было численное преимущество»

Илья Казнадей, защитник солигорского «Шахтера»:
Вчера «Неману» ни в чем не уступали. Считаю, что большую часть матча владели инициативой, но не реализовали много большинства. Бездарно использовали время, когда было численное преимущество. В свою очередь, «Неман» в овертайме реализовал лишнего.

Илья Казнадей о шестом матче полуфинала: бездарно сыграли в большинстве, а «Неман» свое реализовал-1

Наталья Федорцова, корреспондент:
«Шахтер» никогда не испытывал проблем с большинством, что вчера не получилось?

Илья Казнадей:
Может быть, не было достаточной агрессии на ворота. Нужно было больше бросать: не чисто влетит, так хоть просто закопается.

Наталья Федорцова:
Но в первом и начале второго периодов можно было дать результат?

Илья Казнадей:
В первом – да. У нас было очень много большинства, в тот момент и нужно было забивать.

«Ничего не мешало, на лёд выходили уверенно»

Наталья Федорцова:
Может быть, помешала нервозность, все-таки последний шаг?

Илья Казнадей:
Ничего не мешало, на лед выходили уверенно.

Наталья Федорцова:
Не обидно, что соперник выигрывает, но еле-еле, а вы побеждаете со счетом 4:0, 3:0?

Илья Казнадей:
Обидно. Хорошо было бы сейчас выиграть и сделать счет 4:2, а так придется ехать в Гродно.

Наталья Федорцова:
Счет 3:3, можно сказать, что серия равная?

Илья Казнадей:
Ну, если 3:3 – значит, равная.

«Сыграть агрессивнее, физически превосходить соперника и всё придёт»

Наталья Федорцова:
В чем еще, кроме реализации большинства, нужно добавить?

Илья Казнадей:
Сыграть агрессивнее, физически превосходить соперника и все придет.

Наталья Федорцова:
Это поражение не подкосит?

Илья Казнадей:
Да никого оно не подкосит. Поедем в Гродно, и все будет видно в седьмом матче.

# Хоккей Беларуси # Илья Казнадей # Наталья Федорцова # Фотофакт

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