«Не надо заниматься ерундой как некоторые хоккеисты». Юрий Файков о матче между «Нёманом» и «Шахтёром»

Юрий Файков, главный тренер ХК «Шахтер»:

В принципе не удавалось реализовать свои моменты, не удавалось большинства: они один гол забили. Это очень мало. Ни в чем мы не уступили, просто надо забивать свои моменты и реализовывать. И не заниматься ерундой как некоторые хоккеисты.