«Не надо заниматься ерундой как некоторые хоккеисты». Юрий Файков о матче между «Нёманом» и «Шахтёром»

Новости Беларуси. В плей-оффе чемпионата Беларуси по хоккею прошел шестой матч полуфинальной серии между «Шахтером» и «Неманом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Тренер «Нёмана» о шестом матче плей-оффа с «Шахтёром»: ребята вышли как на последний бой
Юрий Файков, главный тренер ХК «Шахтер»:
В принципе не удавалось реализовать свои моменты, не удавалось большинства: они один гол забили. Это очень мало. Ни в чем мы не уступили, просто надо забивать свои моменты и реализовывать. И не заниматься ерундой как некоторые хоккеисты.
Седьмая игра серии пройдет 24 марта в Гродно. Также стало известно, что первый матч финальной серии плей-офф состоится 27 марта.