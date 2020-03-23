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«Не надо заниматься ерундой как некоторые хоккеисты». Юрий Файков о матче между «Нёманом» и «Шахтёром»

23 марта 2020 17:10
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Новости Беларуси. В плей-оффе чемпионата Беларуси по хоккею прошел шестой матч полуфинальной серии между «Шахтером» и «Неманом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тренер «Нёмана» о шестом матче плей-оффа с «Шахтёром»: ребята вышли как на последний бой

«Не надо заниматься ерундой как некоторые хоккеисты». Юрий Файков о матче между «Нёманом» и «Шахтёром» -1

Юрий Файков, главный тренер ХК «Шахтер»:
В принципе не удавалось реализовать свои моменты, не удавалось большинства: они один гол забили. Это очень мало. Ни в чем мы не уступили, просто надо забивать свои моменты и реализовывать. И не заниматься ерундой как некоторые хоккеисты.

«Не надо заниматься ерундой как некоторые хоккеисты». Юрий Файков о матче между «Нёманом» и «Шахтёром» -4

Седьмая игра серии пройдет 24 марта в Гродно. Также стало известно, что первый матч финальной серии плей-офф состоится 27 марта.

«Не надо заниматься ерундой как некоторые хоккеисты». Юрий Файков о матче между «Нёманом» и «Шахтёром» -7

«Не надо заниматься ерундой как некоторые хоккеисты». Юрий Файков о матче между «Нёманом» и «Шахтёром» -9

«Не надо заниматься ерундой как некоторые хоккеисты». Юрий Файков о матче между «Нёманом» и «Шахтёром» -11

# Хоккей Беларуси # Юрий Файков # Фотофакт

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