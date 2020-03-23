Михаил Захаров: готовимся к олимпийской квалификации, потому что всё-таки это большое время без игровой практики

Новости Беларуси. По правилам Международной федерации хоккея, команде для подготовки к олимпийской квалификации дается всего семь дней, поэтому можно сказать, что главком сборной готовит сани летом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

У нас есть люди, которые в обойме сборной. Кто сильнее, тот поедет – мы так готовимся. Все игроки, которые будут приходить, будут добавляться по мере возможности. Держим в форме себя, не расслабляемся. Вот и все.

Готовимся к олимпийской квалификации, потому что все-таки это большое время без игровой практики. Хотя минское «Динамо» тоже тренируется, наши хоккеисты тоже тренируются. Немножко будем держать.

Степан Фальковский: другие команды, может быть, не тренируются – мы будем готовы больше

Ребята с удовольствием хотят. Как говорится, профилактика номер один. Все нормально.