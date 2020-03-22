Никита Комаров: на пик, я считаю, не вышел. Сезон в минус

Новости Беларуси. Одним из самых интересных изменений в составе белорусской сборной стало возвращение Никиты Комарова, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Последний раз в ростере националки форвард значился в 2016/17 годах. Дальше были всем известные перипетии с гражданством. Предыдущие три сезона нападающий провел в российских клубах КХЛ. Этот сезон Комаров завершил в челябинском «Тракторе» – 1+3 в 26 матчах. Белорусская сборная собралась на кэмп перед ЧМ-2020, а его отменили. Но мы всё равно подводим итоги

Никита Комаров, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Сезон был сложный. Начался с травмы, потом поменял клуб. На тот пик, на который должен был выйти, я считаю, я не вышел. Сезон, считаю, в минус.