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Никита Комаров: на пик, я считаю, не вышел. Сезон в минус

22 марта 2020 19:53
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Новости Беларуси. Одним из самых интересных изменений в составе белорусской сборной стало возвращение Никиты Комарова, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Никита Комаров: на пик, я считаю, не вышел. Сезон в минус-1

Последний раз в ростере националки форвард значился в 2016/17 годах. Дальше были всем известные перипетии с гражданством. Предыдущие три сезона нападающий провел в российских клубах КХЛ. Этот сезон Комаров завершил в челябинском «Тракторе» – 1+3 в 26 матчах.

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Никита Комаров: на пик, я считаю, не вышел. Сезон в минус-4

Никита Комаров, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Сезон был сложный. Начался с травмы, потом поменял клуб. На тот пик, на который должен был выйти, я считаю, я не вышел. Сезон, считаю, в минус.

Никита Комаров: на пик, я считаю, не вышел. Сезон в минус-7

Как выяснилось позже, в ростер Никита Комаров вернулся ненадолго. И причина вовсе не в отмене чемпионата мира. Нападающий получил повреждение, и его отправили восстанавливаться.

# Хоккей Беларуси # Хобби # Никита Комаров # Наталья Федорцова # Фотофакт

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