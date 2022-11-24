Стартовал зимний биатлонный сезон в Ханты-Мансийске. Антон Смольский выступил в спринте

Новости России. 24 ноября в Ханты-Мансийске стартовал зимний биатлонный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открыли соревновательную программу мужчины. Они определяли лучших в спринте.

В заявочном протоколе значились фамилии девяти белорусов во главе с Антоном Смольским. Он первым из наших и отправился на дистанцию. Скорость была хороша, а вот точность подвела. Уже на первом огневом рубеже серебряный призер Олимпийских игр в Пекине допустил один промах. На стойке заработал еще 300 метров штрафа. Ногами удалось немного компенсировать отставание, но о пьедестале мечтать не приходилось.

Как итог – вне десятки сильнейших. Менее чем через час спринт побегут женщины. В заявке семь наших стреляющих лыжниц.