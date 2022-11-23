«Динамо-Шинник» одержало очередную победу в Молодёжной хоккейной лиге

В среду, 23 ноября, во второй раз за два дня был разгромлен «Тайфун». Во вторник «бобры» обыграли гостей из Владивостока со счетом 9:3. В этот раз подопечные Андрея Михалева удержали свои ворота на замке и выиграли с итоговыми цифрами 7:0. Дубли в свой актив записали Степан Звягин и Мирослав Михалев. Также по разу отличились Матвей Ладутько, Даниил Липский и Иван Аношко. В субботу наши парни примут «Амурских тигров».