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«Динамо-Шинник» одержало очередную победу в Молодёжной хоккейной лиге

23 ноября 2022 18:39
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Новости Беларуси. «Динамо-Шинник» одержало очередную викторию в Молодежной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Шинник» одержало очередную победу в Молодёжной хоккейной лиге-1

В среду, 23 ноября, во второй раз за два дня был разгромлен «Тайфун». Во вторник «бобры» обыграли гостей из Владивостока со счетом 9:3. В этот раз подопечные Андрея Михалева удержали свои ворота на замке и выиграли с итоговыми цифрами 7:0. Дубли в свой актив записали Степан Звягин и Мирослав Михалев. Также по разу отличились Матвей Ладутько, Даниил Липский и Иван Аношко. В субботу наши парни примут «Амурских тигров».

# Хоккей # Андрей Михалев # Степан Звягин # Мирослав Михалев # Матвей Ладутько # Даниил Липский # Иван Аношко # Фотофакт

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