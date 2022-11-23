Результаты выступления белорусских пловцов на «Играх дружбы»

В Казани продолжаются международные состязания по плаванию «Игры Дружбы». К сожалению, четвертый день турнира оказался для нас безмедальным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский квартет на дистанции 4 по 200 вольным стилем долгое время находился в топ-3, но остаться там так и не получилось. В итоге они финишировали на четвертом месте. В шаге от подиума остановилась и Анастасия Кулешова в заплыве 50 метров баттерфляем. Виктор Стаселович на дистанции 50 метров на спине стал пятым.