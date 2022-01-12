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Стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. Каковы результаты спринтерской гонки?

12 января 2022 20:28
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Новости Беларуси. В немецком Рупольдинге стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. В среду, 12 января, на дистанцию вышли женщины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. Каковы результаты спринтерской гонки?-1

В спринтерской гонке в этот раз подняться на пьедестал нашим девушкам не удалось. Динара Алимбекова вновь остановилась в шаге от подиума, финишировав с деревянной медалью. В ее активе ноль и шестая скорость дня. Победительницей стала шведка Эльвира Оберг, серебро завоевала лидер общего зачета, представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройселанд, а замкнула топ-3 итальянка Доротея Вирер.  

Отметим, хороший результат показала Елена Кручинкина. Она финишировала 13-й. Дела у остальных белорусок обстоят так: Анна Сола – 36-я, Ирина Лещенко – 54-я, Алина Пильчук – 64-я, а Ирина Кручинкина – 67-я. Таким образом, в гонке преследования, которая запланирована на воскресенье, 16 января, примут участие три наши спортсменки.  

# Биатлон # Эльвира Оберг # Динара Алимбекова-Смольская # Марте Олсбю-Ройселанд # Доротея Вирер # Елена Кручинкина # Анна Сола # Ирина Лещенко # Алина Пильчук # Ирина Кручинкина-Шаклеина # Фотофакт

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