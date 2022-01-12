Стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. Каковы результаты спринтерской гонки?

Новости Беларуси. В немецком Рупольдинге стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. В среду, 12 января, на дистанцию вышли женщины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В спринтерской гонке в этот раз подняться на пьедестал нашим девушкам не удалось. Динара Алимбекова вновь остановилась в шаге от подиума, финишировав с деревянной медалью. В ее активе ноль и шестая скорость дня. Победительницей стала шведка Эльвира Оберг, серебро завоевала лидер общего зачета, представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройселанд, а замкнула топ-3 итальянка Доротея Вирер.

Отметим, хороший результат показала Елена Кручинкина. Она финишировала 13-й. Дела у остальных белорусок обстоят так: Анна Сола – 36-я, Ирина Лещенко – 54-я, Алина Пильчук – 64-я, а Ирина Кручинкина – 67-я. Таким образом, в гонке преследования, которая запланирована на воскресенье, 16 января, примут участие три наши спортсменки.