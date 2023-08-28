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Обновлённые рейтинги теннисистов – у Саснович минус 24 позиции, а Ивашко выбыл из топ-100

28 августа 2023 13:51
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Стали известны обновленные рейтинги теннисистов. Изменились в генеральной классификации и позиции белорусских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обновлённые рейтинги теннисистов – у Саснович минус 24 позиции, а Ивашко выбыл из топ-100-1

В женском туре наша Александра Саснович потеряла сразу 24 позиции. Теперь она 92-я в таблице лидеров. Арина Соболенко сохранила второе место в табели о рангах. Виктория Азаренко – 18-я ракетка мира. В мужском туре белорус Илья Ивашко выпал из топ-100 рейтинга. Теперь он располагается на 103-й позиции. На US Open борьба идет не только за трофей, но и за звание первой ракетки планеты как у женщин, так и у мужчин.

Напомним, Иге Швентек предстоит подтвердить 2 тысячи очков. А нашей Арине – 780. Сейчас их разрыв 1 209 баллов. В мужском туре все намного плотнее. Карлоса Алькараса и Новака Джоковича разделяют всего 20 баллов.

# Теннис # Фотофакт

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