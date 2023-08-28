«Задачи, которые мы ставили, мы выполнили». Белорусские пятиборцы завоевали 9 наград на Кубке Дружбы

Елена Нырцова, тренер сборных команд Беларуси по современному пятиборью:

Те задачи, которые мы ставили, мы выполнили. Конечно, у девочек мы ставили медальные задачи, и девчонки наши молодцы. Официально, конечно, у ребят задач медальных не было, но когда-то надо начинать в первый раз, когда-то выстрелить, тогда приходит уверенность в своих выступлениях. Ну, ожидали, может быть у кого-то получится выстрелить и в этот раз. К сожалению, не сегодня – будем пробовать в другой раз. Стрельба у ребят, к сожалению, нестабильная, пока нужно еще работать. Бег показали достаточно неплохой и братья Бабурко, и Позняков Захар бежал неплохо. Гнедчик Аким – умница. Он самый молодой участник этих соревнований. Мы рассчитываем на него в будущем.