Прямой эфир

«Стараемся выиграть каждый матч». Дедков и Петрушко про открытый чемпионат России по пляжному волейболу

30 мая 2022 20:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены принимают участие в открытом чемпионате России. Так, титулованные Дедков и Петрушко выступали на четвертом и пятом этапах данного первенства. И оба раза смогли уверенно пробиться в стадию плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Стараемся выиграть каждый матч». Дедков и Петрушко про открытый чемпионат России по пляжному волейболу-1

Александр Дедков, игрок команды ВК «Минск»:
Очень полезный опыт, потому что в России около 8 команд очень хорошего международного уровня. То есть буквально все команды могут занимать призовые места на международных соревнованиях.

Павел Петрушко, игрок команды ВК «Минск»:
Мы ездим туда, куда нас отправляют, и стараемся выиграть каждый матч.

Открытый чемпионат России по пляжному волейболу продолжается. Следующий этап стартует в Магнитогорске 2 июня.

«Очень хорошие приехали российские пары». Завершился первый этап чемпионата Беларуси по пляжному волейболу. Читайте здесь.

# Волейбол # Александр Дедков # Павел Петрушко # Артем Шукалович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мини-футбол. Гомельский ВРЗ стал вторым финалистом чемпионата Беларуси
30 мая 2022 19:43

Мини-футбол. Гомельский ВРЗ стал вторым финалистом чемпионата Беларуси

«Устал жутко, но доволен». В Минске стартовал турнир по лёгкой атлетике
30 мая 2022 19:38

«Устал жутко, но доволен». В Минске стартовал турнир по лёгкой атлетике

Кубок Чёрного моря. Белорусская молодёжка потерпела поражение от россиян
30 мая 2022 19:30

Кубок Чёрного моря. Белорусская молодёжка потерпела поражение от россиян