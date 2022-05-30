«Стараемся выиграть каждый матч». Дедков и Петрушко про открытый чемпионат России по пляжному волейболу

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены принимают участие в открытом чемпионате России. Так, титулованные Дедков и Петрушко выступали на четвертом и пятом этапах данного первенства. И оба раза смогли уверенно пробиться в стадию плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Дедков, игрок команды ВК «Минск»:

Очень полезный опыт, потому что в России около 8 команд очень хорошего международного уровня. То есть буквально все команды могут занимать призовые места на международных соревнованиях.

Павел Петрушко, игрок команды ВК «Минск»:

Мы ездим туда, куда нас отправляют, и стараемся выиграть каждый матч.

Открытый чемпионат России по пляжному волейболу продолжается. Следующий этап стартует в Магнитогорске 2 июня.