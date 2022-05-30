«Устал жутко, но доволен». В Минске стартовал турнир по лёгкой атлетике

Новости Беларуси. 30 мая на базе Республиканского центра олимпийской подготовки стартовал турнир по легкой атлетике «Мемориал Ромуальда Клима». Соревнования, прежде проводимые только для метателей, в этот раз собрали представителей различных видов и стали одним из этапов Белорусской легкоатлетической лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Даже проливной дождь не стал помехой для спортсменов, которые вышли бороться за награды. В турнире принимает участие и ряд топовых атлетов. Для них данный старт – это возможность ощутить дух соперничества и поддерживать форму в отсутствие международных чемпионатов.

Игорь Сиводедов, государственный тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике:

Мы в этом году в связи с тем, что белорусских спортсменов временно отстранили от участия в официальных соревнованиях, решили провести альтернативные соревнования и сделали турнир, который назвали Белорусской легкоатлетической лигой, он включает 13 этапов, в том числе «Мемориал Ромуальда Клима» вошел в этот старт. Поэтому решили, что помимо метателей в соревнованиях примут участие спортсмены из других видов легкой атлетики.

Дмитрий Савин, участник соревнований:

Результатом доволен, так как были тяжелые погодные условия: и холодно, и ветер, и дождь. Я прибежал стабильно по своему результату. Всю дистанцию, которую бежал, слышал ребят позади и почувствовал на финишной прямой, удалось позарубаться. Устал жутко, но доволен.