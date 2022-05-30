Прямой эфир

Мини-футбол. Гомельский ВРЗ стал вторым финалистом чемпионата Беларуси

30 мая 2022 19:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гродно гомельский ВРЗ нанес поражение местному «УВД-Динамо» со счетом 2:1 в четвертом матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мини-футбол. Гомельский ВРЗ стал вторым финалистом чемпионата Беларуси-1

Таким образом, команда с берегов Сожа выиграла серию со счетом 3:1. И теперь побороться за золотые медали национального первенства им предстоит с МФК «Столица», которая в своей полуфинальной серии одолела «Минск» со счетом 3:0.

# Мини-футбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Устал жутко, но доволен». В Минске стартовал турнир по лёгкой атлетике
30 мая 2022 19:38

«Устал жутко, но доволен». В Минске стартовал турнир по лёгкой атлетике

Кубок Чёрного моря. Белорусская молодёжка потерпела поражение от россиян
30 мая 2022 19:30

Кубок Чёрного моря. Белорусская молодёжка потерпела поражение от россиян

Золото, три серебра и три бронзы. Белорусские боксёры удачно выступили на чемпионате в Хабаровске
30 мая 2022 15:08

Золото, три серебра и три бронзы. Белорусские боксёры удачно выступили на чемпионате в Хабаровске