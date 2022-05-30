Мини-футбол. Гомельский ВРЗ стал вторым финалистом чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. В Гродно гомельский ВРЗ нанес поражение местному «УВД-Динамо» со счетом 2:1 в четвертом матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таким образом, команда с берегов Сожа выиграла серию со счетом 3:1. И теперь побороться за золотые медали национального первенства им предстоит с МФК «Столица», которая в своей полуфинальной серии одолела «Минск» со счетом 3:0.