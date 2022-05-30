«Очень хорошие приехали российские пары». Завершился первый этап чемпионата Беларуси по пляжному волейболу

Новости Беларуси. В Минске состоялся первый этап чемпионата Беларуси по пляжному волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подробнее о событиях на площадках спорткомплекса «Олимпийский» расскажет Артем Шукалович.

Первый этап дал официальный старт национальному первенству. Не помешали проведению чемпионата и погодные условия. И в 2022 году турнир вызвал ажиотаж, которого не наблюдалось на протяжении последних нескольких лет. Свои заявки на участие подали 32 мужские и 19 женских пар. Среди них оказались и зарубежные гости. Помимо белорусских дуэтов, за медали боролись три коллектива из России. Гости подняли уровень конкуренции, но наши парни все же смогли одолеть оппонентов в финале. Золото первого этапа завоевала именитая пара – Александр Дедков и Павел Петрушко. В женском первенстве викторию праздновал дуэт волейболисток из клуба «Прибужье» Анна Дедкова и Татьяна Холод. Следующий этап национального первенства стартует 17 июня в Молодечно.

Сергей Балотька, главный тренер команды ВК «Минск»:

Очень хорошие приехали российские пары. Наши парни вчера играли одну из сильнейших здесь, в принципе, игр. Собралось много зрителей. И было очень интересно. Погода нам не помешала, хотя был большой дождь, но в целом все довольны, все на позитиве, все класс. Мы ездим в Анапу, и я довожу до сведения всем российским парам, приглашаю их. Я думаю, что на следующих этапах будет больше, больше и больше.