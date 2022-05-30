Кубок Чёрного моря. Белорусская молодёжка потерпела поражение от россиян

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею на турнире Кубок Черного моря, который завершился в Сочи, оспаривала бронзу с российской командой, укомплектованной игроками до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на разницу в возрасте, игровое преимущество в стартовом периоде было у соперников. Россияне смело атаковали, и белорусы дважды капитулировали. Во второй 20-минутке команда Сергея Стася активизировалась – на очередную шайбу от российской сборной белорусы ответили двумя результативными голевыми бросками. Отличились Иван Аношко и Владислав Буйко. Однако молодецкого пыла на весь поединок нашим не хватило. Белорусская молодежка потерпела поражение со счетом 2:5 и заняла последнее, четвертое, место на турнире.