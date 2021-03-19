Хоккей. «Шахтёр» одолел «Гомель» во второй игре 1/2 плей-офф ЧБ

Новости Беларуси. В чемпионате страны по хоккею продолжается стадия плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 19 марта в Солигорске второй матч полуфинальной серии проводили «Шахтер» и «Гомель».

По ходу первой игры серии «рыси» уступали 1:3, но таки вырвали победу. Поэтому на этот раз «горняки» решили обеспечить себе куда больший задел. Уже в стартовом периоде хозяева льда отгрузили сопернику четыре безответные шайбы – дублем в большинстве отметился Феклистов. Растерять преимущество во второй раз подряд солигорчане себе не позволили, таким образом счет в серии сравнялся – 1:1.